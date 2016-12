Bhutan ruimt op voor feest koning

THIMPHU – Heel Bhutan is aan de slag om het land te ontdoen van straat- en zwerfvuil ter gelegenheid van de viering van het tienjarig regeringsjubileum van koning Jigme Khesar. Die kwam in 2006 volgens de inheemse jaarrekening op de tiende dag van de tiende maand van de Bhutaanse kalender op de troon van het Himalaya-koninkrijk, nadat zijn vader vrijwillig was afgetreden.

De koning-vader Jigme Singye vond het na een regering van 34 jaar tijd voor een nieuwe generatie, die Bhutan bovendien moest leiden op weg naar invoering van democratie. Sindsdien zijn er al een paar keer verkiezingen gehouden en is Bhutan in versneld tempo aan het monderniseren, zonder daarbij de eigen ‘geluksindex’ – waarbij bruto nationaal geluk werd gemeten naast bruto nationaal product – geheel los te laten.

Koning Jigme Khesar (36), sinds februari van dit jaar vader van een zoontje, Jigme Nagyel, beloofde bij zijn kroning de bevolking te zullen ‘beschermen als een ouder, ervoor te zorgen als een broer en te dienen als een zoon’. “Ik zal u alles geven en zelf niets houden. Ik zal u altijd dienen, dag en nacht, in de geest van goedheid, rechtvaardigheid en gelijkheid”, aldus de koning destijds.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!