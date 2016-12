Frederik zoekt veteranen op in vrieskou

KOPENHAGEN – Kroonprins Frederik heeft zich deze week weer van zijn sportiefste kant laten zien. De Deense troonopvolger werkte zich in de Noorse vrieskou in het zweet met veteranen die lichamelijk of geestelijk letsel overhielden aan hun diensttijd.

De Deense veteranen maken zich op voor een lange wandeltocht langs de oostkust van Groenland. Met de expeditie van een maand willen ze laten zien dat ook gewonde soldaten veel in hun mars hebben. De veteranen trainen in Noorwegen, van dinsdag tot en met donderdag zocht kroonprins Frederik hen op.

“Dit project is echt lovenswaardig”, blikt Frederik vrijdag op de Facebookpagina van het Deense koningshuis terug op zijn bezoek. De kroonprins zei ‘diep respect’ te hebben voor de veteranen. “Dertig dagen in Oost-Groenland in de koudste periode van het jaar vergt veel voorbereiding. De training in Noorwegen is slechts een voorproefje.” Frederik was onder de indruk van de getoonde inzet en wilskracht. “Ik weet zeker dat het een geweldig avontuur wordt.”

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!