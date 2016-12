Japanse kroonprinses viert 53e verjaardag

TOKIO – De Japanse kroonprinses Masako viert vrijdag haar 53e verjaardag. Zij ontmoette de pers en poseerde samen met haar echtgenoot, kroonprins Naruhito, en hun dochter in het Togu-paleis in Tokio.

Masako kampt al jaren met een depressie en verscheen jarenlang maar zelden in het openbaar. “Ik doe echter mijn best zoveel taken uit te voeren als mogelijk”, stelde zij vrijdag. De kroonprinses voelde zich zeer welkom tijdens een aantal bezoeken de afgelopen maanden waar het Japanse volk haar massaal toelachte.

De gezondheidsproblemen van haar dochter Aiko baren Masako meer zorgen. De vijftienjarige Aiko had last van oververmoeidheid en verscheen wekenlang niet op school. Sinds eind november woont Aiko weer lessen bij, vertelde Masako. “Haar gezondheid is flink verbeterd”, aldus de kroonprinses.

Keizer Akihito liet eerder dit jaar weten dat hij nadenkt over aftreden, vanwege zijn hoge leeftijd en zijn gezondheid. Daarvoor dient wel wel een wetswijziging te komen die het aftreden van de keizer mogelijk maakt. Akihito onderging de afgelopen jaren onder meer een hartoperatie en werd behandeld voor prostaatkanker. De 82-jarige vorst maakt zijn voornemen bekend in een tv-toespraak, iets dat vrij uniek is voor een keizer. Het is echter nog niet duidelijk wanneer Masako hem opvolgt.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!