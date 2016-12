Kate draagt diadeem van Diana

LONDEN – Kate heeft op een nieuwe familiefoto een mooie hommage gebracht aan prinses Diana, de overleden moeder van haar echtgenoot William.

De hertogin van Cambridge draagt op de foto de favoriete diadeem van Diana, de zogenoemde ‘Cambridge Lover’s Knot’. Het was overigens niet de eerste maal dat de hertogin het accessoire droeg. Maar het feit dat het sieraad nu op haar hoofd op een familiefoto is vastgelegd, heeft symbolisch absoluut waarde, stellen Britse media. Dit kan alleen maar gebeurd zijn met toestemming van koningin Elizabeth; de diadeem was oorspronkelijk van haar grootmoeder.

De vrouw van prins William was donderdag ook met het sieraad te zien op de Diplomatic Reception, een jaarlijks evenement waar diplomaten die gestationeerd zijn in Londen worden ontvangen.

