Koningin Máxima bij kerstgala van BZT Show

AMSTERDAM – Koningin Máxima was vrijdagmiddag in Amsterdam om een belofte in te lossen. In Koninklijk Theater Carré keek ze onder andere samen met theatermaker Joop van den Ende naar de opnames van het kerstgala van de BZT Show.

Kinderprogramma de BZT Muziek Show ging dit najaar op zoek naar de BZT Band XXL. Máxima riep in een videoboodschap op tot inschrijven. Ook deed ze een belofte: ”De winnaars spelen mee tijdens een groot muziekgala en ik kom kijken. Doe je best en vooral heel veel plezier. Ik verheug me nu al op jullie voorstelling.”

In totaal vierhonderd klassen deden mee. Negentig groepen werden uitgenodigd voor audities en hiervan gingen er uiteindelijk dertig door naar de Muziek Shows. Na een lange strijd schitterden vrijdag tien groepen uit de finale in de show voor Máxima.

Erevoorzitter

Máxima nam in 2011 het initiatief voor het programma Kinderen maken muziek, met als doel dat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met een muziekinstrument en samen muziek kunnen maken. De koningin is erevoorzitter van de stichting, die ook bekende ambassadeurs als Van den Ende en hoogleraar Erik Scherder heeft.

Het kerstgala met Máxima wordt op zondag 18 december om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!