Laurent brengt eigen uitkering in gevaar

BRUSSEL – De Belgische prins Laurent heeft zijn eigen dotatie – inkomen van de staat – van drie ton op het spel gezet met zijn laatste uitval naar familie, regering en politiek. Hij krijgt een oorwassing van premier Charles Michel en moet ook nog te biecht bij minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders. In het Koninklijk Paleis zien ze hem liever gaan dan komen.

Op de Waalse radiozender RTL noemde royaltykenner Pierre DeVuyst de prins een gevaar voor de monarchie. ,,Hij is iemand die zeer betrokken is, die een groot hart heeft. Maar hij is ook impulsief, opvliegend, en koppig zoals veel van zijn familieleden. Die koppige kant kan leuk zijn, maar op een gegeven moment, hebben mensen er genoeg van”, aldus DeVuyst.

De schamperende uitlatingen van Laurent, die eerder in de week vroeg om eindelijk eens met rust te worden gelaten door politiek en familie, schaden ook de monarchie als geheel, aldus DeVuyst. Het koningshuis geniet in Vlaanderen toch al niet veel populariteit en de losse flodders van Laurent helpen niet om de situatie te verbeteren. ,,Hij speelt de tegenstanders in de kaart.”

Belasting

De krant Het Laatste Nieuws (HLN) haalde donderdag al één van de beweringen van de prins keihard onderuit. In zijn uitval eerder deze week zei Laurent meer belasting te hebben betaald dan dat hij inkomen van de staat had ontvangen. ‘Een flagrante leugen’ aldus de krant. Zijn twee zich met hernieuwbare energie bezighoudende ondernemingen lijden al jaren verlies, en volgens een berekening van de krant betaalden de bedrijven amper 50 euro aan belastingen.

De prins zelf heeft sinds 2001 aan dotaties 4,6 miljoen euro opgestreken, en wellicht zo’n 754.000 daarvan moeten afstaan aan de fiscus. Conclusie van HLN: op geen enkele manier is het denkbaar dat Laurent meer gaf aan de staat dan dat hij terugkreeg.

