Mabel brengt praktijkbezoek aan Malawi

LILONGWE – Prinses Mabel brengt deze week een bezoek aan het zuidelijk Afrikaanse land Malawi. Ze doet dat in haar hoedanigheid als voorzitter van ‘Girls Not Brides’, de koepelorganisatie die wereldwijd strijd tegen kindhuwelijken.

In Malawi valt op dat gebied veel te bereiken, aldus Mabel. Het land staat op de elfde plaats op de ranglijst van landen waar kindhuwelijken het meeste voorkomen: 46 procent van de meisjes trouwt voor hun achttiende, negen procent voor hun vijftiende jaar.

President Peter Arthur Mutharika is bondgenoot in de strijd. Vorig jaar heeft het land een nieuwe huwelijkswet aangenomen die de minimumleeftijd om te trouwen optrok naar achttien jaar. De grondwet van Malawi staat echter nog trouwen op jongere leeftijd toe.

Samenwerken

Mabel, die reist met vertegenwoordigers van andere organisaties, wil in Malawi uit eerste hand leren wat er allemaal komt kijken – politiek, praktisch en financieel – om een regering en samenleving te laten samenwerken om kindhuwelijken, maar ook onderwijs en de strijd tegen hiv, aan te pakken.

“Samenwerken op allerlei terreinen valt in de praktijk niet mee, ook al is iedereen het erover eens dat het nuttig is”, aldus de prinses in een aan het begin van haar bezoek verspreide tekst waarin de missie wordt uitgelegd.

