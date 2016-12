Nobelprijzen bepalen Noorse en Zweedse agenda

STOCKHOLM – De Zweedse koninklijke familie staat voor een van de drukste weekeinden van het koninklijke jaar. Dit in verband met de jaarlijkse uitreiking van de Nobelprijzen. Koning Carl Gustaf overhandigt die zaterdag in het Concertgebouw van Stockholm in aanwezigheid van zijn hele gezin met aanhang, inclusief prinses Madeleines echtgenoot Chris O’Neill.

Hetzelfde gezelschap wordt zaterdagavond verwacht bij het galadiner in het stadhuis van de Zweedse hoofdstad. De koninklijke familie telt nu voldoende leden om bijna alle Nobelprijswinnaars een koninklijke tafelheer of tafeldame te geven, of in elk geval in de buurt daarvan te laten zitten.

Zondagavond is er opnieuw een diner voor de prijswinnaars, van wie Bob Dylan als winnaar van de literatuurprijs al heeft laten weten niet naar Zweden te komen, maar dan in het Koninklijk Paleis en opnieuw met alle acht leden van het koninklijk gezin.

Maandagochtend is er dan nog een ontmoeting van koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, winnaar van de Nobelvredesprijs. Santos ontvangt zijn prijs zaterdag in Oslo, in aanwezigheid van de Noorse koninklijke familie die ook een aantal Nobel-evenementen op de agenda heeft staan. Zo wordt Santos voorafgaand aan de uitreiking door het koningspaar en het kroonprinselijk paar ontvangen in het Koninklijk Paleis.

