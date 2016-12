Prins Andrew slaat terug na leugens

LONDEN – Prins Andrew heeft vrijdag een ongebruikelijke stap genomen. In een persoonlijke verklaring rekent hij af met alle mediaspeculatie omtrent zijn vermeende interventies bij koningin Elizabeth en prins Charles over zijn dochters Eugenie en Beatrice en de knallende ruzie die hij zou hebben met oudste broer Charles.

Andrew wilde met zijn verklaring voor eens en altijd een einde maken aan alle speculaties en leugens die hij afdeed als complete onzin. Hij heeft niet, zoals Britse media deze week suggereerden, gevraagd om de toekomstige echtgenoten van zijn dochters een titel te geven en het is ‘onwaar’ dat er een verwijdering is tussen hem en Charles over de toekomstige rol van de prinsessen binnen de koninklijke familie.

In krantenberichten was gemeld dat Andrew zijn dochters – zevende en achtste in de lijn van troonopvolging – een prominente en zichtbare plek wilde geven en dat Charles, die voorstander is van een afgeslankt koningshuis wanneer hij de troon overneemt van koningin Elizabeth, daartegen was. De koningin zou zich met de situatie geen raad weten, zo berichtten talrijke media. “Iedere verdere speculatie hierover is zinloos”, aldus de getergde Andrew.

Moderne werkende vrouwen

Hij schreef gelukkig te zijn dat zijn dochters een eigen professionele loopbaan aan het opbouwen zijn. “Ik wil dat ze moderne werkende vrouwen zijn, die toevallig ook lid zijn van de koninklijke familie.” En als ze koninklijke taken verrichten dan wordt dat door iedereen zeer gewaardeerd, aldus de tweede zoon van koningin Elizabeth.

Zijn verklaring kwam vrijdag enkele uren nadat zijn voormalige echtgenote Sarah de pers had gevraagd te stoppen met ‘bullying’ en het verspreiden van geruchten en roddels over hun dochters.

