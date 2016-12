Prinses Astrid neemt Laurent in bescherming

HOUSTON – De Belgische prinses Astrid heeft op de laatste dag van haar economische missie naar Texas verkapte steun uitgesproken voor haar wederom in opspraak geraakte jongste broer prins Laurent.

“Laurent is mijn broer, ik ben erg aan hem gehecht, aan mijn schoonzus en aan hun drie kleine monsters”, zei de prinses in Houston, zo meldde vrijdag persbureau Belga. “Maar ik denk dat het niet aan mij is om commentaar over hem te geven. Het belangrijkste hier is dat de bedrijven voldaan zijn en dat de banden tussen Texas en België worden versterkt.”

Prins Laurent zette zichzelf eerder in de week in het beklaagdenbankje na een scherpe uitval richting familie en regering. Premier Charles Michel noemde die uitspraken ongepast en liet het parlement weten de prins op het matje te zullen roepen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!