Victoria en Daniel bijgepraat over Italië

STOCKHOLM – De Zweedse kroonprinses Victoria en haar echtgenoot prins Daniel hebben vrijdag van ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken een spoedcursus Italië gekregen.

Het paar brengt eind volgende week samen met minister Anna Ekström van Onderwijs een driedaags bezoek aan Rome en Milaan. De verwachting is dat Victoria haar zoontje Oscar meeneemt naar Italië en dat dochtertje Estelle thuisblijft, al of niet onder de hoede van oma koningin Silvia.

In Rome neemt het paar onder meer deel aan de viering van het feest van de heilige Lucia, en wordt een bezoek gebracht aan het Italiaanse Huis van Afgevaardigden. Ook voetbalclub AS Roma, die een programma heeft voor jongeren met een beperking, het Zweedse instituut en de VN voedsel- en landbouworganisatie FAO worden bezocht. In Milaan worden onder meer Volvo en een Zweedse brasserie bezocht.

