Kerstkaart van Charles gemaakt in Kroatië

LONDEN – Prins Charles en echtgenote Camilla hebben zaterdag hun jaarlijkse kerstkaart via sociale media ook laten zien aan degenen die niet op hun verzendlijst staan. Clarence House, het secretariaat van de prins van Wales, plaatste op Twitter ook een filmpje over de tot stand koming van de foto.

De foto toont Charles en Camilla tijdens hun officieel bezoek eerder dit jaar aan Kroatië. Ze poseren met een Kroatisch-Slavonische volksdansgroep, die op de markt van Osijek een voorstelling gaven voor de Britse bezoekers. .

Eerder deze week had het paar via sociale media ook al een kijkje gegeven in de hal van hun Londense residentie waar een royaal opgetuigde kerstboom staat opgesteld. Die kan middels een filmpje van dichtbij worden bekeken.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!