Koning Carl Gustaf reikt Nobelprijzen uit

STOCKHOLM – Koning Carl Gustaf heeft zaterdagmiddag in het Concertgebouw van Stockholm de Nobelprijzen 2016 uitgereikt. Hij werd bij de plechtigheid vergezeld door zijn hele gezin, met koningin Silvia, kroonprinses Victoria en prins Daniel op het podium en de rest van de familie op de eerste rij in de zaal.

Aanwezig was ook minister Jet Bussemaker van Onderwijs en Wetenschap, die in Konserthuset een plek had gekregen vlak achter de Zweedse premier Stefan Löfven. Bussemaker was er getuige van dat koning Carl Gustaf de bij de Nobelprijs behorende diploma en medaille overhandigde aan de Groningse professor in de chemie, Ben Feringa. Hij was de 21ste Nederlander die een Nobelprijs ontving.

Bij de ceremonie ontbrak de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur, Bob Dylan. Hij had vooraf al laten weten andere verplichtingen te hebben. Zangeres Patti Smith, naar eigen zeggen bloednerveus – ze moest haar optreden vanwege de opspelende zenuwen zelfs onderbreken – bracht zijn lied A Hard Rain’s A-Gonna Fall ten gehore, tot grote bijval van het publiek.

Het Nobelfeest in Stockholm gaat later zaterdagavond verder in het stadhuis van Stockholm, met een galabanket waaraan ook de hele koninklijke familie deelneemt. Alleen prinses Christina, de zus van de koning, laat verstek gaan. Eerder dit jaar is bij haar leukemie vastgesteld.

