Kritiek op prins Andrew na verklaring

LONDEN – Prins Andrew krijgt zaterdag in de Britse media de wind van voren vanwege de uitzonderlijke verklaring die hij vrijdag geheel op eigen houtje via Twitter heeft uitgegeven. Daarin haalde hij fel uit naar de media die volgens hem de afgelopen maanden tal van verzinsels over hem en zijn gezin hadden verspreid.

‘Leugens’ aldus Andrew, onder verwijzing naar berichten over een knallende ruzie met zijn broer prins Charles over de toekomstige rol van zijn dochters in de koninklijke familie en de vermeende wens zijn toekomstige schoonzoons een titel te geven. Andrew was er juist trots op dat de prinsessen Eugenie en Beatrice ‘werkende moderne jonge vrouwen’ waren, die toevallig ook lid zijn van de koninklijke familie.

De koningsgezinde, conservatieve krant The Daily Telegraph maakte zaterdag gehakt van Andrew en zijn ‘ongepaste’ verklaring. De aloude koninklijke stelregel luidde immers om bij een stroom geruchten en roddels het stilzwijgen te bewaren, zodat die stroom vanzelf opdroogde. Andrew heeft nu het tegenovergestelde gedaan, en gezien de spel- en taalfouten in zijn verklaring, zonder ruggespraak met de afdeling communicatie van Buckingham Palace. ‘Heel dom’ aldus Dickie Arbiter, voormalig perssecretaris van koningin Elizabeth.

Prins Andrew vroeg ook om moeilijkheden met zijn uitspraak over het arbeidzame leven van zijn dochters. Prinses Beatrice is dit jaar achttien keer op vakantie gegaan naar het buitenland. Niet bepaald een voorbeeld voor werkende jonge vrouwen, aldus Telegraph. ‘Het is dwaas’, aldus Arbiter. ‘Wat maakt het uit wat mensen over hen zeggen en schrijven, ze tellen nauwelijks mee in het koningshuis’.

