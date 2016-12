Mabel enthousiast over bezoek Malawi

LILONGWE – Prinses Mabel heeft zaterdag enthousiast bericht over haar verblijf in Malawi voor Girls Not Brides, de organisatie die wereldwijd strijd tegen kindhuwelijken. Het Afrikaanse Malawi is een land waar die huwelijken veel voorkomen. Bijna de helft van alle meisjes trouwen voor hun achttiende.

‘Het was geweldig’ twitterde de prinses na afloop van een ontmoeting met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties waarbij gesproken werd over een gezamenlijke aanpak om jonge meisjes te helpen. Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg onder andere, en bij het voorkomen dat ze op jonge leeftijd tot een huwelijk worden gedwongen.

Prinses Mabel kwam bij de bijeenkomst ook te weten dat onderzoek in vier districten in Malawi heeft uitgewezen dat dertig procent van de jonge meisjes enigerlei vorm van initiatieceremonie ondergaat, waarbij één op de tien meisjes te maken heeft met gedwongen seks.

Vrijdag ging de prinses op veldbezoek en nam ze een kijkje bij scholen en op plekken waar wordt getest op hiv. Mabel deed dat onder meer met de ministers van onderwijs en volksgezondheid.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!