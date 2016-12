Rookverbod in koninklijke paleizen

LONDEN – De Britse koninklijke paleizen weren vanaf 1 januari rokers. Tot nu toe werd op daartoe speciaal aangewezen plekken roken nog toegestaan, maar na de jaarwisseling is dat afgelopen. Althans, voor verstokte rokers onder het paleispersoneel is er nog een gewentijd van enkele maanden waarin e-sigaretten nog zijn toegestaan, zo liet The Master of the Royal Household weten.

De maatregel geldt voor Buckingham Palace, Windsor Castle, Kensington Palace, St James’s Palace en het Schotse Palace of Holyroodhouse. De residentie en het kantoor van prins Charles, Clarence House, valt er niet onder omdat daar sinds jaar en dag al een absoluut rookverbod gold. Charles moet niets hebben van ‘die smerige gewoonte’.

De privévertrekken van de koninklijke familie zijn uitgezonderd. Daar kunnen de ‘royals’ zelf bepalen wat ze doen. Een hele geruststelling voor prins Harry die al jaren rookt.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!