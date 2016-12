Tweeling feest in jungle van Monaco

MONACO – De prinselijke tweeling Jacques en Gabriella van Monaco heeft zijn tweede verjaardag niet zaterdag maar al op woensdag gevierd. Dat maakte het paleis zaterdag bekend. Tegelijk werd een serie foto’s van het verjaardagsfeestje geplaatst op Facebook.

Dat Jacques en Gabriella hun partijtje een paar dagen eerder kregen, had onder meer te maken met de reis naar India van hun moeder prinses Charlène. Die is daar nu, en mist daardoor de eigenlijke verjaardag van de tweeling.

Maar dat zal de kinderen niet deren want ze hadden volgens Monaco Matin een geweldig feest in de zeilclub van Monaco, die voor de gelegenheid was omgedoopt tot een Afrikaanse jungle. ”Ik zal nooit de gezichten van Gabriella en Jacques vergeten toen ze werden begroet door een leeuw en gorilla, die hen meenamen de jungle in”, citeerde de krant zaterdag prinses Charlène.

Voor het partijtje waren meer kinderen uitgenodigd. Ook leeftijdgenootjes van het paleispersoneel, hun peetouders en speelkameraadjes van de crèche waren aanwezig.

