Prins Daniel op de foto met feestgangers

STOCKHOLM – Prins Daniel van Zweden had het prima naar zijn zin tijdens het Nobelfeest in het stadhuis van Stockholm. Hij was de enige royal die zich tussen de feestende genodigden vertoonde, meldt de krant Expressen.

Het was duidelijk dat de prins zich vermaakte. Hij maakte hier en daar een praatje en ging gewillig op de foto met gasten. De andere royals bleven in een speciale ruimte. Alleen Chris O’Neill had een lang gesprek met twee genodigden. Zijn vrouw prinses Madeleine en haar zus kroonprinses Victoria lieten zich niet zien.

Madeleine had volgens Expressen nog wel een heel lang onderonsje met Margareta Thorgren, de persvoorlichter van het koninklijk hof. Expressen vroeg Thorgren nog waarom de royals zich niet op de dansvloer waagden, maar de persvoorlichter moest het antwoord schuldig blijven.

Zondagmiddag gaan de aanwezige Nobelprijswinnaars op bezoek bij de Zweedse koning.

