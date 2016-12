Haakon en Mette-Marit voeden de armen

OSLO – De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit waren maandag al vroeg op stap. In Oslo stak het kroonprinselijk paar de handen uit de mouwen om soep uit te delen aan daklozen.

Haakon en Mette-Marit doken meteen de keuken in. De kroonprins schonk groentesoep in kommen, zijn vrouw voorzag de daklozen van brood en boter. Toen iedereen te eten had, schoven Haakon en Mette-Marit aan om ook zelf te ontbijten en de verhalen van de armen te horen.

Vele van hen zijn migranten die niet aan het werk komen in Noorwegen. “Het is een enorme uitdaging”, zei Mette-Marit na afloop van het bezoek. “Als dingen in Europa veranderen, zien we dat ook in Oslo. Het is goed dat dit soort initiatieven bestaan.”

Lastige situatie

Ook Haakon was onder de indruk van de verhalen die hij hoorde. “Dit is een heel nieuwe groep hulpbehoevenden”, zei hij tegen Aftenbladet. “Veel Europeanen komen hiernaartoe op zoek naar werk. Als ze dat niet kunnen vinden, komen ze in een erg lastige situatie terecht.”

Behalve voor een warme maaltijd kunnen de daklozen via het project ByFrokost drie dagen in de week in Oslo terecht voor een slaapplaats en douche. Ook is er de mogelijkheid kleding te wassen en krijgen de daklozen via het project toegang tot scholing. Het belangrijkste is volgens het Noorse hof echter dat de daklozen even van straat zijn.

