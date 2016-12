‘Humor is geheim achter Brits royal-huwelijk’

LONDEN – Humor is het geheim achter het lange en gelukkige huwelijk van de Britse koningin en prins Philip. Dat verklapt schoondochter Sophie in een documentaire over de 95-jarige Philip die maandagavond te zien is op de Britse zender ITV. Presentator Phillip Schofield interviewde de echtgenoot van de koningin en diverse vrienden en familieleden voor de film When Phillip Met Prince Philip: 60 Years of The Duke of Edinburgh’s Award.

Sophie, getrouwd met prins Edward, geeft een zeldzaam inkijkje in de relatie van haar schoonouders. “Dat zij iemand zoals hij tegenkwam, ik denk niet dat ze een betere keuze had kunnen maken.” “En ze maken elkaar enorm aan het lachen. Waarmee je al de helft hebt gewonnen, toch?”

Komiek David Walliams klapt in de docu over de prins uit de school over een ontmoeting in 2006. Walliams was met zijn moeder aanwezig bij een evenement voor de koningin, waar prins Philip aan de moeder van de tv-ster vroeg; ‘is dit de gek die het Kanaal over is gezwommen?’ De Little Britain-acteur was dat jaar van Dover naar Calais gezwommen voor het goede doel.

