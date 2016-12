Koningin Elizabeth neemt afscheid van nicht

WINDSOR – Koningin Elizabeth heeft maandag afscheid genomen van haar nicht en goede vriendin Margaret Rhodes. Zij overleed 25 november op 91-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Maandag werd Margaret begraven in Windsor.

Elizabeth, die zelden begrafenissen bijwoont van mensen die geen lid zijn van de koninklijke familie, werd bijgestaan door haar echtgenoot prins Philip. Ook haar zoons prins Andrew en prins Edward en schoondochter Sophie woonden de uitvaart volgens Daily Mail bij.

Elizabeth en Margaret, de jongste dochter van de zus van koningin-moeder Elizabeth, groeiden samen op. De twee werden beste vriendinnen, tijdens het huwelijk van Elizabeth met Philip was Margaret een van de bruidsmeisjes. De koningin bezocht haar goede vriendin altijd als ze in Windsor was.

