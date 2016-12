Liefdadigheidswerk Mary onderscheiden

KOPENHAGEN – Kroonprinses Mary wordt volgende maand in het zonnetje gezet. De Deense kroonprinses mag op 10 januari de prestigieuze Berlingske Honorary Award in ontvangst nemen. Mary krijgt de prijs vanwege haar tomeloze inzet voor de Deense samenleving.

Mary heeft volgens de Berlingske Foundation veel betekend voor kansarme en kwetsbare groepen in Denemarken. De echtgenote van kroonprins Frederik is beschermvrouwe van meerdere organisaties die opkomen voor de zwakkeren in de samenleving.

De Berlingske Honorary Award wordt sinds 1975 uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de Deense samenleving. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 kroon (13.450 euro) verbonden. De onderscheiding wordt uitgereikt door de Berlingske Foundation, een onafhankelijke stichting die in 1960 is opgericht.

