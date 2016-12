Paus doet persoonlijk beroep op Assad

VATICAANSTAD – Paus Franciscus heeft in een persoonlijke brief aan president Bashar al-Assad van Syrië gevraagd het humanitair recht in zijn land te respecteren. Alleen op die manier worden burgers beschermd en kan hulp de bedreigde mensen bereiken, schrijft de paus.

De brief is bij Assad bezorgd door de pauselijke nuntius in de Syrische hoofdstad Damascus. De paus schrijft in zijn brief dat Assad en de internationale gemeenschap het geweld moeten beëindigen. Hij veroordeelt alle vormen van extremisme en terrorisme, ongeacht van welk kamp ze komen.

De burgeroorlog in Syrië begon in het voorjaar van 2011 en duurt voort. De schattingen over het aantal doden lopen uiteen, maar het getal 300.000 wordt dikwijls genoemd.

