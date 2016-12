Prins Carl Philip onder de indruk van robots

VÄSTERÅS – Ondanks een druk weekeinde vol verplichtingen in verband met de uitreiking van de Nobelprijzen was de Zweedse prins Carl Philip maandag aan de slag. Hij bracht in Västerås een bezoek aan technologieconcern ABB.

Carl Philip kreeg in Västerås en rondleiding, waarna hij robot YuMi ontmoette. YuMi, volgens ABB ‘een toekomstbeeld’ dat onze manier van denken over automatisering gaat veranderen, maakte indruk op de prins. Carl Philip mocht de armen van YuMi in een andere positie plaatsen.

“We hebben waarschijnlijk pas het begin gezien van wat robots kunnen”, zei Carl Philip na zijn bezoek tegen Expressen. “Het is een mooie toekomst met ongekende mogelijkheden.”

