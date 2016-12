Prins Charles wenst koptische paus sterkte

LONDEN – Prins Charles heeft de koptische paus Tawadros II zondag een hart onder de riem gestoken. Dat deed de Britse troonopvolger na de aanslagen op een koptische kerk in de Egyptische hoofdstad Caïro.

In het bericht, dat maandag door Clarence House werd gedeeld via Twitter, betuigt Charles zijn ‘diepste medeleven’ met alle kopten in Egypte en over de hele wereld. De prins van Wales noemt de aanslagen ‘onvoorstelbaar inhumaan’. “De daders van deze verschrikkelijke misdaad willen, op hun brute manier, verdeeldheid binnen de Egyptische samenleving creëren.”

Charles schrijft ook mee te leven met alle kopten en Egyptenaren. “Mijn hart gaat uit naar de families en naasten van de doden en gewonden.” De prins sluit zijn bericht aan paus Tawadros II af met de boodschap dat hij meeleeft met en bidt voor alle kopten.

De Britse prins is niet de enige royal die zijn medeleven betuigt na de aanslagen in Caïro, waarbij zondag zeker 25 mensen om het leven kwamen. Ook koning Salman van Saoedi-Arabië liet weten mee te leven. Hij stuurde de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi maandag een telegram, meldt Reuters. Salman noemde de aanslag ‘een laffe daad’ en stuurde zijn oprechte deelneming.

