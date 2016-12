Prinses Laurentien opent congres

Prinses Laurentien opent maandag in Utrecht het jubileumcongres van Expertisecentrum handicap + studie. Dit doet Laurentien met een toespraak waarin ze ingaat op het belang van goed onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Prinses Laurentien is beschermvrouwe van het expertisecentrum.

Het Expertisecentrum handicap + studie bestaat 70 jaar en staat tijdens zijn jubileumcongres stil bij belangrijke mijlpalen die afgelopen decennia zijn bereikt door en voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Donderdag is Laurentien aanwezig bij de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs 2016, samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, prinses Beatrix en prins Constantijn. De uitreiking is in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Koning Willem-Alexander woont donderdagochtend in de Nieuwe Kerk in Den Haag de landelijke Naturalisatiedag bij, die voor het tiende jaar plaatsvindt.

