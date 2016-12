Weer goede vriendin Elizabeth overleden

LONDEN – De Britse koningin Elizabeth heeft voor de tweede keer in korte tijd een vriendin verloren. Elizabeth Longman stierf donderdag op 92-jarige leeftijd na een kort ziekbed, melden Britse media.

Elizabeth groeide op met haar naamgenoot en leerde samen met haar dansen in een Londense dansstudio. Lady Elizabeth Longman was in 1947 bruidsmeisje bij de bruiloft van toenmalig prinses Elizabeth en prins Philip.

Vorige maand verloor Elizabeth haar nicht en goede vriendin Margaret Rhodes. Ook Margaret, die maandag begraven werd, was bruidsmeisje bij het huwelijk van Elizabeth en Philip. “Hare majesteit is diep bedroefd”, zei een ingewijde tegen Daily Mail. “Het is verschrikkelijk in korte tijd twee goede vriendinnen te verliezen.”

Van de acht bruidsmeisjes van Elizabeth zijn er nu nog twee in leven, lady Pamela Hick en prinses Alexandra. De 90-jarige koningin Elizabeth en de 95-jarige prins Philip vieren volgend jaar hun platina huwelijk, ze zijn op 20 november zeventig jaar getrouwd.

