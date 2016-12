Felipe en Letizia met dochters op kerstkaart

MADRID – Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben hun kerstpost al op de bus gedaan. Dit jaar kozen ze voor een familieportret met hun dochters prinses Leonor (11) en prinses Sofiá (9).

”Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 2017”, schrijven ze in zowel Spaans als Engels. Onder de handtekeningen van hun ouders hebben Leonore en Sofía hun naam en titel gezet.

De bijbehorende foto, die te vinden is op de website van het Spaanse koningshuis, is vorige maand gemaakt in het Zarzuela Paleis in Madrid.

Ook koning Juan Carlos en koningin Sofia deelden hun kerstkaart via de site van het Spaanse koninklijk huis. De ouders van Felipe kozen dit jaar voor een religieuze afbeelding van een werk van de Spaanse beeldhouwer Juan Martínez Montañes. Het beeldhouwwerk uit 1609 van de herders rond het kindje Jezus is te vinden in een klooster in Santiponce in de Spaanse provincie Sevilla.

