Felipe ontvangt Nobelprijswinnaar Santos

MADRID – De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag Juan Manuel Santos ontvangen. De Colombiaanse president, die afgelopen weekeinde werd onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, was uitgenodigd voor een privélunch in het Zarzuela Paleis in Madrid.

Santos kreeg de Nobelprijs voor het vredesakkoord dat hij bereikte met de rebellenbeweging FARC. Dat leverde hem al verschillende ontmoetingen op met Europese vorsten. Zo waren bij de uitreiking zaterdag de Noorse koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja aanwezig net als kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit. Maandag mocht Santos op audiëntie komen bij koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria van Zweden. Begin november werd hij bovendien al ontvangen door de Britse koningin Elizabeth in verband met een staatsbezoek aan Groot-Brittannië.

