Joodse onderscheiding voor koning Felipe

MADRID – Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag een hoge onderscheiding van de Joodse gemeenschap in Europa gekregen. Het Spaanse staatshoofd kreeg de Lord Jakobovitsprijs voor zijn steun aan Europese Joden, de verdediging van hun religieuze rechten en het bestrijden van antisemitisme.

De organisatie van Europese rabbijnen kent deze onderscheiding elk jaar toe aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Joodse gemeenschap in Europa.

De uitreiking had plaats tijdens een ceremonie in het koninklijk paleis El Pardo in Madrid. De Spaanse vorst kreeg de prijs uit handen van voorzitter Pinchas Goldschmidt van de Conferentie van Europese Rabbijnen.

De prijs is genoemd naar Immanuel Jakobovits, de in 1991 overleden Britse opperrabbijn. In zijn dankwoord roemde koning Felipe in zowel het Spaans als Engels de onschatbare bijdrage van de Joodse gemeenschappen aan de identiteit van Europa.

