Jurken Diana onder de hamer

LONDEN – Drie kledingstukken uit de koninklijke garderobe van prinses Diana zijn van eigenaar gewisseld. Veilinghuis Kerry Taylor Auctions bracht de stukken onder de hamer.

Het topstuk was een paarse fluwelen jurk die Diana in 1987 droeg tijdens een officieel bezoek aan Wales. Het leverde omgerekend zo’n 67.000 euro op, meldt Daily Mail. Dat was wel iets minder dan de vooraf verwachte 83.000 euro. Een tweede jurk leverde juist meer op dan de vooraf voorspelde opbrengst van 1200 euro. Het turquoise kledingstuk bracht 6300 euro in het laadje.

Een geruite wollen jurk die Diana droeg tijdens de Braemar Higland Games in 1982 leverde tenslotte dik 10.000 euro op.

Diana’s kleren waren overigens niet de enige die onder de hamer gingen. Zo wisselde ook een jurk van prinses Margaret uit 1967 van eigenaar.

