Máxima woensdag naar Berlijn

DEN HAAG – Koningin Máxima is woensdag in Berlijn voor gesprekken met de Duitse ministers Wolfgang Schäuble van Financiën en Gerd Müller van Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dat doet ze in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN op het gebied van ‘inclusieve financiering’. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Máxima brengt het bezoek op uitnodiging van Schäuble. Duitsland heeft sinds 1 december het G20-voorzitterschap overgenomen van China. Koningin Máxima is erevoorzitter van het mondiale samenwerkingsverband voor inclusieve financiering ‘Global Partnership for Financial Inclusion’ (GPFI) van de G20.

Behalve gesprekken met Schäuble en Müller heeft Máxima ook een rondetafelgesprek over inclusieve financiering in relatie tot de G20 agenda met deskundigen van beide ministeries en de Deutsche Bundesbank, de centrale bank van Duitsland.

