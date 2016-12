Muhammad V op de troon van Maleisië

KUALA LUMPUR – Muhammad V is dinsdag beëdigd als nieuwe koning van Maleisië. De 47-jarige sultan bezet zoals gebruikelijk in het Aziatische land de troon voor een periode van vijf jaar.

Muhammad is de opvolger van de 89-jarige Abdul Halim Mu’adzam Shah, wiens termijn als vorst erop zit. De nieuwe koning werd in de hoofdstad Kuala Lumpur verwelkomd met 21 saluutschoten. Muhammad V geldt in de moslimstaat Maleisië als een diepgelovige man. Negen sultanfamilies leveren om de beurt ieder elke vijf jaar een vorst.

Maleisië telt ongeveer 30 miljoen inwoners.

