Prins Harry eert Invictus Games-deelneemster

LONDEN – Prins Harry heeft nog eenmaal zwemster Elizabeth Marks in het zonnetje gezet. Dat deed hij naar aanleiding van haar uitverkiezing tot een van de 25 meest invloedrijke Amerikaanse sporters van het afgelopen jaar door sportzender ESPN.

De Amerikaanse won afgelopen jaar vier gouden medailles op de door de prins bedachte Invictus Games, een sportevenement voor militairen die tijdens hun werk gewond en invalide zijn geraakt, en sleepte bovendien een gouden plak in de wacht op de Paralympische Spelen. “Een ongelooflijke prestatie”, schrijft Harry op de website van ESPN over Elizabeth, die in 2010 als sergeant gewond raakte tijdens haar uitzending naar Irak. “Voor mij belichaamt ze moed, veerkracht en vastberadenheid. Ze gebruikte sport om op bijzondere wijze terug te komen en is daarmee alles waarvoor de Invictus Games staat.”

Harry ontmoette Elizabeth tijdens de Games waar ze haar opmerkelijke verhaal aan hem vertelde. Na haar verwonding in Irak kreeg ze in 2014 nog een tegenslag te verwerken aan de vooravond van de eerste Invictus Games in Londen. Ze werd ernstig ziek en werd een tijd in kunstmatige coma gehouden. Elizabeth vroeg aan de prins of hij een van haar gouden medailles wilde overhandigen aan het Papworth Hospital, het ziekenhuis dat haar leven redde. Harry hield zijn woord en nodigde de ziekenhuismedewerkers uit op Kensington Palace.

“Door haar prestaties heeft Elizabeth duizenden mensen geïnspireerd en haar plaats in deze lijst is dan ook enorm verdiend”, aldus de prins.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!