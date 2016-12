Zoon Mette-Marit speelt rol in tv-serie

OSLO – De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, Marius Borg Høiby, maakt binnenkort zijn acteerdebuut. Hij heeft een gastrolletje te pakken in de populaire tv-serie Skam, zo melden Noorse media dinsdag.

Marius zal vrijdag in de seizoensfinale van de serie opduiken op een feestje. Wat voor rol hij precies speelt, is onduidelijk. Volgens Nettavisen heeft de negentienjarige Marius de rol te danken aan zijn vriendschap met Thomas Hayes, een van de vaste castleden.

Marius is het oudste kind van Mette-Marit. Hij werd in 1997 geboren uit haar relatie met haar toenmalige vriend Morten Borg. In 2001 trouwde Mette-Marit met de Noorse kroonprins Haakon. Hoewel Marius geen aanspraak maakt op de troon draait hij wel volledig mee in het koninklijke leven.

