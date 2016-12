Half jaar voor onderzoek inkomen koning

DEN HAAG – Het historische onderzoek naar de wijze waarop het inkomen van de koning is vastgesteld, gaat vier tot zes maanden duren. Het team wordt geleid door Carla van Baalen, de directeur van het Centrum voor parlementaire geschiedenis en hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dat heeft premier Mark Rutte woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Het drie leden tellend onafhankelijke onderzoeksteam gaat archieven doorspitten en zal mensen spreken die destijds bij de vaststelling van het inkomen van het koningshuis zijn betrokken.

RTL Nieuws meldde in oktober dat koning Willem-Alexander en zijn voorgangers jaarlijks compensatie hebben gekregen voor de vermogensbelasting die zij moesten betalen. Hier zouden geheime afspraken over zijn gemaakt. Het kabinet liet na onderzoek weten dat hier geen bewijs voor is, maar gaf wèl opdracht voor nader historisch onderzoek naar de wijze waarop het inkomensdeel van de uitkering van de koning is bepaald.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!