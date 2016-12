Kerstbomen voor Victoria en Estelle

De Koningsspar is weer gearriveerd op het paleis in Stockholm. Traditiegetrouw brengen studenten van de Landbouwuniversiteit kerstbomen naar de Zweedse koninklijke familie. Woensdag namen kroonprinses Victoria en haar dochter Estelle de bomen in ontvangst.

Moeder en dochter kozen toepasselijke kleding voor het ontvangen van de Nordman-sparren. Op een foto die door het Zweedse hof werd verspreid via Instagram is te zien dat Estelle verscheen in een groen jurkje, Victoria koos voor rood.

De Zweedse koninklijke familie krijgt sinds eind jaren zestig elk jaar Nordman-sparren van de Landbouwuniversiteit. Die traditie leverde de bomen de bijnaam Koningsspar op. Vorig jaar namen Carl Philip en zijn vrouw Sofia de bomen in ontvangst, in 2014 waren het ook Victoria en Estelle die een eerste blik wierpen op de sparren. Toen werd een paar dagen later een filmpje gedeeld waarop te zien was hoe Estelle haar vader en moeder hielp met het optuigen van de kerstboom.

Koning Carl Gustaf en zijn familie komen steeds meer in de kerstsferen. Woensdagochtend woonde de hele koninklijke familie een speciale kerstdienst bij. Alleen Chris O’Neill, de echtgenoot van prinses Madeleine, was niet aanwezig. Hij had andere verplichtingen, liet een woordvoerder van het hof weten aan Expressen.

