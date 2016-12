Koning beëdigt raadsheer Hoge Raad

Koning Willem-Alexander heeft woensdag mevrouw A.F.M.Q Beukers-Van Dooren beëdigd tot raadsheer van de Hoge Raad der Nederlanden. Dat deed de koning op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Beukers-Van Dooren wordt per 1 maart raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland.

Ze is nu nog werkzaam als senior-rechter bij het team belastingrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant en is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Ook is ze plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

