Weer geloofsbrieven voor Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend weer twee nieuwe ambassadeurs op bezoek gehad. De regeringsvertegenwoordigers van de Malediven en Trinidad en Tobago kwamen op Paleis Noordeinde hun geloofsbrieven overhandigen.

Voor Ahmed Shiaan, de nieuwe ambassadeur van de Malediven, was het de derde keer in korte tijd dat hij op bezoek ging bij een vorst of vorstin. Hij vertegenwoordigt de eilandengroep in de Indische Oceaan ook in België en bij de Europese Unie en overhandigde de Belgische koning Filip vorig jaar maart zijn geloofsbrief.

Shiaan was in februari op Buckingham Palace, waar hij de Britse koningin Elizabeth zijn geloofsbrief overhandigde. Shiaan is sindsdien ook High Commissioner van de Malediven in het Verenigd Koninkrijk.

Willem-Alexander kreeg woensdagochtend ook de geloofsbrief van Colin Connelly, de nieuwe ambassadeur van Trinidad en Tobago. Beide diplomaten werden met alle egards ontvangen. Zo werden ze opgehaald door een galarijtuig en bij het paleis opgewacht door een erewacht en een militaire kapel.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!