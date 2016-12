Willem-Alexander bezoekt school Mijdrecht

MIJDRECHT – Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan het VeenLanden College in Mijdrecht. Het werkbezoek stond in het teken van de leraar en het opleiden van toekomstige leraren in de school, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De koning sprak met docenten in opleiding, beginnende docenten en ervaren docenten. Willem-Alexander wilde van de docenten in opleiding weten waarom ze voor het beroep van leraar hadden gekozen en hoe ze hun toekomst zien. Hij sprak ook met hen over hun stage-ervaringen, werkdruk en de begeleiding. In een tweede gesprek met de groep beginnend docenten kwamen onder andere de eigen verantwoordelijkheid, het contact met ouders en de coaching door ervaren collega’s aan bod.

Het VeenLanden College maakt als opleidingsschool deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). ROSA is een samenwerkingsverband van elf scholen in het voortgezet onderwijs in de regio en zes Amsterdamse lerarenopleidingen.

Het leraarschap gaat de koning aan het hart. Hij en koningin Máxima nodigen daarom in januari voor de Nieuwjaarsontvangst ook specifiek leraren uit het primair en voortgezet onderwijs uit, naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!