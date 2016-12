9.999.999 Bhumibol-postzegels verstuurd

BANGKOK – Het Thaise nationale postbedrijf is donderdag begonnen met het verzenden van speciale herinneringspostzegels van koning Bhumibol. In totaal worden er 9.999.999 zegels uitgereikt.

In het hoofdkantoor van Thailand Post in Bangkok zijn studenten hard aan het werk om alle herinneringszegels voor 20 januari de deur uit te doen. Het publiek kon tussen 7 en 30 november online de gratis postzegels aanvragen.

Thailand Post is de actie begonnen als eerbetoon aan Bhumibol. Op de kaart staat links een afbeelding van de overleden vorst. Rechts is de postzegel te vinden met daaronder een gedicht.

Bhumibol overleed op 13 oktober op 88-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Bangkok. Inmiddels is hij opgevolgd door zijn enige zoon, Vajiralongkorn.

