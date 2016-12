Blog Justine: Belgische zwaan

‘Máxima is een siereend vergeleken bij de zwaan Mathilde.’ Toen ik Vlaamse vrienden dit hoorde zeggen in een uitzending van Blauw Bloed stonden mijn nekharen recht overeind. Ik praatte hardop tegen de televisie want ik was het zó met hen oneens. Bovendien was ik plaatsvervangend beledigd. Ik leg u mijn verontwaardiging uit en neem u even mee terug in de tijd.

Ter gelegenheid van de verloving van prins Filip en jonkvrouw Mathilde in 1999 ben ik op het Belgische paleis voor de officiële verlovingspresentatie. Het

is redelijk informeel, er zijn geen persvakken, maar de aanwezige journalisten (naar ik me herinner ben ik de enige uit Nederland) lopen mee met het paar en stellen ondertussen

vragen. Daar waar de koninklijke familie die dag zeer toegankelijk is, duikt Mathilde achter haar prins wanneer ik haar in het Nederlands een vraag stel. Ondanks wat het eerder vrij-gegeven cv van Mathilde vermeldt, beheerst ze de taal van Vlaanderen nauwelijks.

Ze draagt een beige pantalon met een blauwe blouse, keurig maar wel zeer bescheiden. Haar gezicht is mooi en klassiek, alsof het te zien is dat haar moeder een Poolse gravin is. Ook op hun huwelijksdag ben ik aanwezig om verslag te doen. Mathilde is een prachtige bruid, maar… ‘onze’ Máxima is twee jaar later spontaner en fotogenieker, en haar Nederlands is bij de verlovingsaankondiging al beter dan dat van haar Belgische collega.

De Nederlandse huwelijksvoltrekking raakt me meer door al die persoonlijke elementen,

zoals de traan bij Adios Nonino, en bij de balkonscène in Amsterdam spat de liefde er vanaf. Ook hier is België opnieuw iets bescheidener. Maar – ja, alweer een maar – ik moet mijn idee bijstellen. Zonder Máxima een siereend te willen noemen, snap ik de omschrijving ‘zwaan’ voor Mathilde nu maar al te goed. Tijdens het staatsbezoek zie ik Mathilde continu tijd

maken voor de fans (onder wie veel lezers van Vorsten), die in de ijzige kou achter de dranghekken staan. Ik zie hoe de Belgische koningin haar gastvrouw Máxima duidelijk maakt niet te willen vertrekken zonder deze mensen te begroeten. En de gesprekjes die Mathilde voert, zijn zeer hartelijk en betrokken. Ze kent de mensen die soms uren reizen om haar te zien.

Ze maakt wezenlijk contact en zegt zich zorgen te maken over de kou voor de wachtenden. Mathilde feliciteert een dame met haar verjaardag en vraagt een dag later (als deze dame opnieuw bij het dranghek staat) hoe haar verjaardag is geweest.

Wat een lieve, lieve koningin! En wat zag ze er prachtig uit! Ik stel mijn visie bij en ga weer terug naar mijn oude principe: royals zijn niet met elkaar te vergelijken. Want ook voor

koninginnen geldt: iedereen is anders en heeft een eigen kracht.

Wilt u zien hoe persoonlijk Mathilde is? Ik heb het voor u gefilmd en op de Facebookpagina van Vorsten gezet. Mocht u niet op Facebook actief zijn, de video's zijn ook te vinden op mijn Youtube-kanaal, net als de interviews met de prinsessen Margarita en Viktória.

Rest mij tenslotte u namens de makers van Vorsten fijne feestdagen te wensen en

een gezond, gelukkig én vorstelijk 2017!

