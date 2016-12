Geen kerstfotosessie koninklijk gezin

Er is dit jaar geen kerstfotosessie van het koninklijk gezin. Om het jaar worden de feestdagen in het moederland van koningin Máxima gevierd en poseren koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane voor de Nederlandse en Argentijnse pers. Doel van deze fotosessie is om verder met rust gelaten te worden zodat het gezin met de familie Zorreguieta echt vakantie kan vieren.

Het koninklijk gezin kan pas na de laatste schooldag van de drie dochters, op vrijdag 23 december, op vakantie. Wanneer ook dit jaar de kerstdagen worden doorgebracht in Argentinië, komen ze na een lange reis op zijn vroegst op 24 december aan. Dan zijn de kerstvieringen in Argentinië al volop aan de gang en is er geen tijd om te poseren. Traditiegetrouw worden de kerstdagen van de Zorreguieta’s niet thuis in Buenos Aires gevierd, maar in Bariloche, een vakantiegebied waar Máxima’s broer Martin woont en werkt.

