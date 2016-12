Prins Claus Prijzen uitgereikt in Amsterdam

AMSTERDAM – De Prins Claus Prijzen zijn donderdag uitgereikt in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix, prinses Laurentien en prinses Mabel overhandigde prins Constantijn de prijzen aan de zes winnaars.

De Grote Prins Claus Prijs 2016 ging naar de Thaise filmmaker en artiest Apichatpong Weerasethakul. Hij krijgt de onderscheiding vanwege de ‘visuele rijkheid, spirituele lyriek en intellectuele diepgang van zijn provocerende werk’. Naast Weerasethakul kregen nog vijf laureaten een prijs uit handen van Constantijn.

“We moeten uitgedaagd worden, onze assumpties bevragen en onze huidige denkbeelden opnieuw onderzoeken. We moeten onszelf trainen om met andere ogen te kijken, door verschillende lenzen, om te begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Het versterken van de stem van de redelijkheid en uitingen van creativiteit en menselijk vernuft is nu, overal, relevanter dan ooit tevoren”, zei Constantijn in een toespraak.

Met de jaarlijkse Prins Claus Prijzen eert het gelijknamige fonds kunstenaars, denkers en organisaties die met hun culturele en artistieke werk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van hun land. Prins Constantijn is erevoorzitter van het fonds dat in 1996 werd opgericht ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prins Claus.

