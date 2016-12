Prins Harry en Meghan Markle daten in Londen

LONDEN – Prins Harry en zijn nieuwe liefde, actrice Meghan Markle, zijn woensdagavond voor het eerst gezien op een romantische date in Londen. Foto’s van het stel verschenen op de website van het Britse dagblad The Sun.

Harry nam de Suits-actrice mee naar de komische theatershow Peter Pan Goes Wrong in Londen. De twee tortelduifjes hadden zich met muts en winterjas warm gekleed tegen het winterse weer in de Britse hoofdstad en liepen onopgemerkt tussen de duizenden koopjesjagers in de binnenstad die hun kerstinkopen deden.

Op Picadilly Circus stopten de twee even om van de romantische kerstverlichting te genieten. Ze werden volgens de spionnen van The Sun door slechts een agent bewaakt. Volgens een ingewijde zijn de twee stapelgek op elkaar: “Ze zijn duidelijk gek op elkaar. Ze vertellen vrienden dat ze heel erg verliefd zijn”.

Markle vloog maandag van Toronto naar Londen en verblijft bij Prins Harry in de Nottingham Cottage op het terrein van Kensington Palace. Maandagavond werden de twee gezien toen ze samen een kerstboom kochten.

