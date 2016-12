Sofia laat zich bijpraten over muziekacademie

MADRID – Koningin Sofia van Spanje heeft zich donderdag laten informeren over de stand van zaken bij de Koningin Sofia muziekacademie in Madrid. De school viert dit jaar haar 25-jarig bestaan.

Oprichtster Paloma O’Shea praatte de koningin bij. Zo hoorde Sofia onder meer hoe de school plannen heeft om nieuwe afdelingen te openen voor percussie-instrumenten en de harp. Ook zijn er nieuwe mensen in het bestuur toegetreden. Zo is er een speciale secretaris benoemd voor samenwerkingen met Latijns-Amerika, aangezien 20 procent van de studenten daar vandaan komt.

De school waarvan Sofia beschermvrouwe is, is opgericht om ervoor te zorgen dat jonge Spaanse muzikanten de opleiding krijgen die ze nodig hebben zonder dat ze daarvoor naar het buitenland moeten. In haar 25-jarig bestaan heeft de muziekschool ongeveer 700 jongeren uit 60 landen opgeleid.

