Victoria en Daniel bezoeken AS Roma

ROME – De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel hebben donderdag op hun eerste dag van hun driedaagse bezoek aan Italië voetbalclub AS Roma bezocht.

De dochter van koning Carl Gustaf nam samen met haar man een kijkje bij het speciale jongerenprogramma van AS Roma. Kinderen met een beperking worden hier gemotiveerd om te voetballen.

Het kroonprinselijk paar was eerder op de dag in het Italiaanse Huis van Afgevaardigden voor een ontmoeting met voorzitter Laura Boldrini. Vanavond staat de viering van het feest van de heilige Lucia bij de Zweedse ambassade op het programma.

Victoria en Daniel zijn van donderdag tot en met zaterdag in Italië. De kroonprinses en prins bezoeken Rome en Milaan. Het is de eerste grote reis van het paar sinds de geboorte van hun tweede kind, prins Oscar, die in maart ter wereld kwam.

