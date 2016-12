Celstraf na verijdelde aanslag op Elizabeth

DUBLIN – Een man die in 2011 dreigde met aanslagen tijdens een staatsbezoek van koningin Elizabeth aan Ierland is veroordeeld tot 8,5 jaar cel. De 66-jarige man plaatste een bom in een bus en dreigde met een aanslag tijdens het staatsbanket.

Een dag voordat koning Elizabeth in Ierland aankwam, werd een bom onschadelijk gemaakt die gevonden was in een busje in Maynooth, ongeveer 25 kilometer van Dublin. Tijdens de behandeling van de rechtszaak tegen de 66-jarige bommenlegger bleek dat hij ook had gedreigd met een mortieraanval op Elizabeth, haar man prins Philip en andere genodigden van het staatsbanket.

Elizabeth bracht in mei 2011 een beladen bezoek aan Ierland. Het staatsbezoek was het eerste van een Britse monarch sinds de onafhankelijkheid van Ierland in 1921. Elizabeths bezoek, dat onder meer vanwege protesten gepaard ging met een enorme veiligheidsoperatie, moest de verstandhouding tussen de twee landen verbeteren.

