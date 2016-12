Charles op stap in Wales

CARDIFF – Prins Charles heeft vrijdag een reeks bezoeken afgelegd in het zuiden van Wales. De Britse troonopvolger ging onder meer op visite bij een school in Cardiff. Charles sprak daar met docenten en leerlingen over hun projecten voor Teach First en Business in the Community, waar de prins beschermheer van is. Ook kreeg hij enkele optredens van de studenten voorgeschoteld, melden Britse media.

De prins van Wales ging daarna naar het plaatsje Llandovery waar ook een groep Inuits uit Canada was neergestreken. Zij waren speciaal naar Wales gekomen om te leren hoe de Welshe taal wordt gepromoot. Tijdens de ontmoeting vroegen ze Charles of hij de Canadese regering wil vragen of hun lokale taal officieel erkend kan worden. Als klap op de vuurpijl werd de prins door de Inuits getrakteerd op traditionele liederen en dansen.

Charles was de hele dag alleen op stap. Zijn echtgenoot Camilla was in Sandhurst waar ze namens koningin Elizabeth de parade van de koninklijke militaire academie afnam.

