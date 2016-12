‘Eenzame kerst voor prins Harry’

LONDEN – Prins Harry gaat een eenzame kerst tegemoet. Zijn vriendin Meghan Markle, die de Britse prins deze week opzocht in Londen, viert de feestdagen met haar familie in Californië. Ook Harry’s broer prins William en zijn vrouw Catherine vieren kerst dit jaar niet met de koninklijke familie, meldt The Telegraph.

William brengt de kerstdagen volgens de krant door bij zijn schoonfamilie in Bucklebury. De prins, die met zijn gezin in Anmer Hall op koninklijk landgoed Sandringham woont, verkiest de feestjes van de Middletons dit jaar boven die van zijn eigen familie. De Britse royals komen traditiegetrouw samen op Sandringham voor de feestdagen.

Harry reist wel af naar Norfolk. Meghan gaat volgens The Telegraph niet mee, zij mag alleen als Harry’s verloofde aanschuiven bij het kerstdiner van koningin Elizabeth. De 35-jarige actrice vliegt waarschijnlijk dit weekeinde naar de Verenigde Staten, waar ze in Los Angeles de feestdagen doorbrengt met haar familie. Begin volgend jaar wordt ze weer verwacht op de set van de tv-serie Suits.

Zara Tindall en haar man Mike, de dochter en schoonzoon van prinses Anne, zijn volgens The Telegraph de enige leeftijdsgenoten die Harry kan verwachten op Sandringham. Koningin Elizabeth vertrekt komende week naar Norfolk voor haar kerstvakantie. Ze verblijft daar doorgaans tot 6 februari, de sterfdag van haar vader George VI en het begin van haar eigen koningschap.

